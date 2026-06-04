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Захарова: Россия готова продолжать начатые в Анкоридже переговоры с США

У сторон есть все возможности для интенсификации диалога, заявила официальный представитель МИД РФ.

Источник: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Москва готова продолжать переговоры с Вашингтоном, начатые на саммите в Анкоридже. У сторон есть все возможности для интенсификации диалога, заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отвечая на вопрос о том, есть ли еще место российско-американским переговорам по прошествии почти года после саммита в Анкоридже, дипломат дала положительный ответ, подчеркнув, что от контактов «никто не отказывался ни с нашей, ни с их стороны».

«Хотелось бы, чтобы, и все возможности для этого есть, этот диалог был более интенсивным и более эффективным, — указала Захарова. — Но мы со своей стороны к работе готовы, поэтому, конечно, работа продолжается».

В центре внимания

По словам официального представителя МИД РФ, на сегодняшний день ситуация на Ближнем Востоке занимает внимание в той или иной степени всех госорганов США «круглосуточно».

«И это, конечно, не могло не повлиять на ситуацию, которую они же заявили для себя как приоритетную, да и вообще даже изначально как легко разруливаемую, — обратила внимание Захарова. — И они именно так это объясняют, что сейчас вовлечены полностью в ситуацию вокруг собственной же агрессии в отношении Ирана и вообще того, что там сейчас происходит».

При этом дипломат отметила, что, несмотря на ближневосточную проблематику, российско-американские контакты продолжаются, а посольства ведут работу, хоть и «очень ограниченно».

«Вот буквально на днях, 25 мая, состоялся телефонный разговор министров иностранных дел наших стран, и были обсуждены вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины, и другая проблематика», — напомнила Захарова.

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