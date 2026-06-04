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Союзники по НАТО знают о каждом шаге США в Европе, заявил Рубио

Партнёры по НАТО полностью осведомлены о каждом этапе изменения американского военного присутствия в Европе, заявил в сенате госсекретарь США Марко Рубио.

Партнёры по НАТО полностью осведомлены о каждом этапе изменения американского военного присутствия в Европе, заявил в сенате госсекретарь США Марко Рубио.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам госсекретаря, все действия администрации США не должны вызывать у союзников ни шока, ни удивления.

Рубио подчеркнул, что текущая передислокация сил была запланирована Вашингтоном заранее и осуществляется в рамках плановой корректировки.

«Они информированы о каждом шаге на этом пути», — сказал он.

Ранее Рубио заявил, что вопрос расширения НАТО в настоящее время не стоит, но не снят полностью с повестки дня.

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