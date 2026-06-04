Союзники по НАТО знают о каждом шаге США в Европе, заявил Рубио

Об этом сообщает РИА Новости.
По словам госсекретаря, все действия администрации США не должны вызывать у союзников ни шока, ни удивления.
Рубио подчеркнул, что текущая передислокация сил была запланирована Вашингтоном заранее и осуществляется в рамках плановой корректировки.
«Они информированы о каждом шаге на этом пути», — сказал он.
Ранее Рубио заявил, что вопрос расширения НАТО в настоящее время не стоит, но не снят полностью с повестки дня.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше