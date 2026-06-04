Литва начала консультации с США о размещении ядерного оружия

Литва прорабатывает возможность размещения американского ядерного оружия на своей территории. Как сообщает Bloomberg, соответствующее заявление сделал глава Минобороны республики Робертас Каунас.
Как сообщил министр, на национальном уровне ведутся консультации на случай, если Вашингтон примет положительное решение. В настоящее время конституция Литвы содержит запрет на размещение оружия массового поражения в пределах страны.
«Обсуждения действительно ведутся», — заявил он журналистам в Вильнюсе. Он добавил, что не может раскрывать детали на данном этапе, поскольку информация засекречена. «Литва, безусловно, не остается в стороне», — отметил Каунас.