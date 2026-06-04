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Литва начала консультации с США о размещении ядерного оружия

Министр обороны Робертас Каунас заявил о ведущихся консультациях с США по размещению ядерного оружия. Детали переговоров пока засекречены, но власти республики не остаются в стороне от обсуждения.

Источник: AP 2024

Литва прорабатывает возможность размещения американского ядерного оружия на своей территории. Как сообщает Bloomberg, соответствующее заявление сделал глава Минобороны республики Робертас Каунас.

Как сообщил министр, на национальном уровне ведутся консультации на случай, если Вашингтон примет положительное решение. В настоящее время конституция Литвы содержит запрет на размещение оружия массового поражения в пределах страны.

«Обсуждения действительно ведутся», — заявил он журналистам в Вильнюсе. Он добавил, что не может раскрывать детали на данном этапе, поскольку информация засекречена. «Литва, безусловно, не остается в стороне», — отметил Каунас.

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