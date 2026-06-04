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Захарова: соглашение с США по минералам должно насторожить армян

Рамочный документ по редкоземельным ископаемым, заключённый между Соединёнными Штатами и Арменией, указывает на истинные интересы Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Рамочный документ по редкоземельным ископаемым, заключённый между Соединёнными Штатами и Арменией, указывает на истинные интересы Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом Захарова сказала в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По её словам, этот документ должен вызывать тревогу у армянской общественности.

Армения и США в конце мая подписали устав всеобъемлющего стратегического партнёрства, а также заключили договоры по поставкам, добыче и переработке редкоземельных минералов.

«Это со всей очевидностью показывает, где находятся истинные интересы Соединённых Штатов Америки», — подчеркнула дипломат.

Ранее Мария Захарова в интервью RT заявила, что Запад не дал Армении конкретных обещаний о сотрудничестве, но пытается разрушить её связи с соседями.

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