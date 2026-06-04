Рубио заявил, что вопрос расширения НАТО сейчас не стоит

«Буду с вами откровенен, после последних консультаций с главами МИД других стран складывается впечатление, что в настоящее время альянс сосредоточен на иных вопросах. Речь о расширении НАТО, особенно в контексте Косово, не стоит на повестке дня наших партнеров. Это не означает, что такого развития событий не может произойти в будущем», — отметил госсекретарь в ходе слушаний в комитете по международным делам Палаты представителей Конгресса США.