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Рубио заявил, что вопрос расширения НАТО сейчас не стоит

Госсекретарь США заявил, что вопрос о дальнейшем расширении НАТО не является приоритетным.

Источник: Аргументы и факты

Вопрос о дальнейшем расширении НАТО в настоящее время не является приоритетным, однако полностью не исключен из числа обсуждаемых тем. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.

«Буду с вами откровенен, после последних консультаций с главами МИД других стран складывается впечатление, что в настоящее время альянс сосредоточен на иных вопросах. Речь о расширении НАТО, особенно в контексте Косово, не стоит на повестке дня наших партнеров. Это не означает, что такого развития событий не может произойти в будущем», — отметил госсекретарь в ходе слушаний в комитете по международным делам Палаты представителей Конгресса США.

При этом он не дал никаких комментариев относительно перспектив принятия Украины в состав НАТО.

Накануне Рубио также сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен присутствовать на следующем саммите Североатлантического альянса, который пройдёт в Турции.

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