Конгресс США вынес на голосование законопроект о санкциях против РФ и помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США 3 июня одобрила вынесение на голосование законопроекта, предусматривающего ужесточение санкций против России и активизацию помощи Украине. Трансляцию заседания вели на сайте нижней палаты американского законодательного органа.
В поддержку такого шага выступили 218 законодателей, против — 204. Для одобрения требовалось 218 голосов. Теперь конгрессмены смогут вынести на голосование упомянутый антироссийский законопроект в обход спикера Палаты представителей Майка Джонсона (республиканец от штата Луизиана) и руководства профильных комитетов.
Старший демократ комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса Грегори Микс (от штата Нью-Йорк), который является одним из основных авторов законопроекта, заявил, что рассчитывает на проведение голосования по нему на этой неделе.
Законопроект предусматривает меры, направленные на ужесточение американских санкций против России, а также на их сохранение в долгосрочной перспективе. Кроме того, в документы включены положения, касающиеся оказания Вашингтоном военной помощи Украине и другим странам.