Свыше 650 тысяч выпускников сдадут ЕГЭ по русскому языку 4 июня

Экзамен продлится 3,5 часа. Работа состоит из двух частей и включает 27 заданий. Он пройдёт во всех регионах России и за рубежом. К проведению привлекут 5731 пункт, около 213 тыс. организаторов и более 15,6 тыс. общественных наблюдателей.