Свыше 650 тысяч выпускников сдадут ЕГЭ по русскому языку 4 июня

Более 650 тыс. выпускников 4 июня сдадут Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку.
Об этом РИА Новости сообщили в Рособрнадзоре.
В ведомстве уточнили, что в основной день испытания зарегистрировано почти 669 тыс. человек.
«Это самый массовый экзамен, на сдачу которого… зарегистрировано почти 669 тыс. человек, в том числе 651 тыс. выпускников текущего года», — говорится в сообщении.
Экзамен продлится 3,5 часа. Работа состоит из двух частей и включает 27 заданий. Он пройдёт во всех регионах России и за рубежом. К проведению привлекут 5731 пункт, около 213 тыс. организаторов и более 15,6 тыс. общественных наблюдателей.
Ранее семейный психолог Сергей Ланг заявил, что родителям важно поддерживать выпускников перед ЕГЭ и ОГЭ, а не усиливать у них страх перед будущим.