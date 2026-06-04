Россия направит в Конго медиков и партию тестов для диагностики Эболы

Как сообщила пресс-служба ведомства, российские специалисты будут обучать конголезских медиков работе с тестами. Там уточнили, что средства диагностики — новейшая разработка «ЦНИИ Эпидемиологии» Роспотребнадзора. Их эффективность подтверждена во время работы в Уганде, куда в конце мая также были направлены российские специалисты.