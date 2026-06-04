Al Hadath: реализация соглашения между Ираном и США пройдет в четыре этапа

По их информации, переход от одного этапа к другому в реализации временного соглашения между Вашингтоном и Тегераном будет происходить после«выполнения обязательств», предусмотренных каждой стадией. Первый этап включает «закрепление действующего прекращения огня», «недопущение любой эскалации или открытия новых фронтов в регионе», а также отказ от прямых военных действий. Второй сосредоточен на морской безопасности и Ормузском проливе, он предусматривает снятие морской блокады, а также меры по обеспечению безопасности морских маршрутов и энергопроводов. Третий, по данным источников, предполагает ограниченное смягчение санкционного режима и частичное размораживание иранских активов за рубежом.