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Al Hadath: реализация соглашения между Ираном и США пройдет в четыре этапа

Тегеран и Вашингтон близки к утверждению временного договора, отметил телеканал.

ТУНИС, 4 июня. /ТАСС/. Иран и США близки к утверждению временного соглашения об урегулировании конфликта, которое будет реализовываться в четыре этапа. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По их информации, переход от одного этапа к другому в реализации временного соглашения между Вашингтоном и Тегераном будет происходить после«выполнения обязательств», предусмотренных каждой стадией. Первый этап включает «закрепление действующего прекращения огня», «недопущение любой эскалации или открытия новых фронтов в регионе», а также отказ от прямых военных действий. Второй сосредоточен на морской безопасности и Ормузском проливе, он предусматривает снятие морской блокады, а также меры по обеспечению безопасности морских маршрутов и энергопроводов. Третий, по данным источников, предполагает ограниченное смягчение санкционного режима и частичное размораживание иранских активов за рубежом.

На заключительном этапе стороны планируют обсудить иранское ядерное досье, включая уровень обогащения урана и механизмы международного контроля. Этот этап может потребовать месяцев дополнительных переговоров, указывают источники.

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