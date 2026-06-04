Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конгресс США ограничил полномочия Трампа по войне с Ираном

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента Дональда Трампа в конфликте с Ираном, следует из трансляции на канале C-SPAN.

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента Дональда Трампа в конфликте с Ираном, следует из трансляции на канале C-SPAN.

За документ проголосовали 215 законодателей, против высказались 208. Инициативу поддержали демократы и четыре республиканца.

Как следует из итогов голосования, к резолюции присоединились конгрессмены Том Барретт, Уоррен Дэвидсон, Брайан Фицпатрик и Томас Мэсси.

20 мая сенат США с восьмой попытки одобрил законопроект об ограничении военных полномочий Трампа.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше