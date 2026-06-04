Конгресс США ограничил полномочия Трампа по войне с Ираном

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента Дональда Трампа в конфликте с Ираном, следует из трансляции на канале C-SPAN.
За документ проголосовали 215 законодателей, против высказались 208. Инициативу поддержали демократы и четыре республиканца.
Как следует из итогов голосования, к резолюции присоединились конгрессмены Том Барретт, Уоррен Дэвидсон, Брайан Фицпатрик и Томас Мэсси.
20 мая сенат США с восьмой попытки одобрил законопроект об ограничении военных полномочий Трампа.