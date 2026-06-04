Агентство Bloomberg сообщило о плане Европы организовать переговоры РФ и Украины

ФРГ, Франция и Британия разрабатывают вместе с Украиной план организации мирных переговоров с участием Российской Федерации. Об этом в среду, 3 июня, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
Собеседники агентства заявили, что страны Европы намерены избежать продления конфликта еще на одну зиму. По их словам, окончательное решение насчет переговоров будет оставаться за президентом Украины Владимиром Зеленским, и Европа не будет давить на него по данному вопросу.
— В ближайшие дни премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудит этот вопрос с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, — сказано в статье.
2 июня экс-президент Украины Петр Порошенко* призвал к немедленному прекращению конфликта с РФ. Он заявил, что Киев должен «воспользоваться нынешней возможностью» для завершения конфликта, добавив, что это потребует «огромных усилий». Политик отметил, что переговоры должны начаться после достижения перемирия и в них нужно участвовать Украине, России, Соединенным Штатам и Европе.
*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.