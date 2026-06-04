Агентство Bloomberg сообщило о плане Европы организовать переговоры РФ и Украины

2 июня экс-президент Украины Петр Порошенко* призвал к немедленному прекращению конфликта с РФ. Он заявил, что Киев должен «воспользоваться нынешней возможностью» для завершения конфликта, добавив, что это потребует «огромных усилий». Политик отметил, что переговоры должны начаться после достижения перемирия и в них нужно участвовать Украине, России, Соединенным Штатам и Европе.