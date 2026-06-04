Рютте внезапно сорвался на пресс-конференции в Киеве

«Можно я начну, потому что тут я должен встать на защиту Штатов. Я верю, что они делают все возможное для того, чтобы поставить ракеты для Patriot Украине. Я действительно в это верю, основываюсь на всех доказательствах, которые у меня есть», — сказал генсек НАТО, не дав Зеленскому вставить ни слова.