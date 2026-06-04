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Рютте внезапно сорвался на пресс-конференции в Киеве

Рютте не дал Зеленскому ответить на вопрос о поставках Patriot.

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь Марк Рютте, выступая на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве, не дал тому ответить на вопрос журналистки о нехватке у Киева систем ПВО Patriot.

На кадрах трансляции видно, как представитель Bloomberg задает главе киевского режима вопрос о ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом по вопросу поставок Киеву систем Patriot. После чего Рютте потребовал ответить на вопрос и начал эмоционально защищать американского лидера, не дав Зеленскому прокомментировать ситуацию.

«Можно я начну, потому что тут я должен встать на защиту Штатов. Я верю, что они делают все возможное для того, чтобы поставить ракеты для Patriot Украине. Я действительно в это верю, основываюсь на всех доказательствах, которые у меня есть», — сказал генсек НАТО, не дав Зеленскому вставить ни слова.

Рютте прибыл в украинскую столицу в среду для участия в заседании Североатлантического совета блока на уровне постпредов и встречи в рамках Совета НАТО-Украина.

Ранее Зеленский написал письмо Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Ответа не последовало.

Газета New York Times сообщала, что ракеты для ПВО, которые хочет получить Украина, быстро расходуются на Ближнем Востоке. Глава киевского режима же был недоволен тем, что в ходе эскалации на Ближнем Востоке из-за операции США и Израиля против Ирана в первые сутки конфликта было использовано 800 ракет Patriot, тогда как Киев, по его словам, не имел такого количества ракет с 2022 года.

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