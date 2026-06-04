«Выглядит смешно»: что может стоять за обвинениями Зеленского в адрес Запада о затягивании поставок ЗРК Patriot

«Поэтому их просто, по сути, неоткуда взять, как бы Зеленский ни просил и к кому бы ни обращался. Ракеты же для Patriot нужны самим американцам с учётом ситуации на Ближнем Востоке. Так что при таком раскладе не совсем понятно, на что вообще рассчитывает Зеленский. В Европе ведь ЗРК Patriot тоже уже почти не осталось. А тем, что ещё есть, никто делиться не готов, всё это нужно и самим европейским странам, которые настроились на милитаризацию», — отметил аналитик в разговоре с RT.