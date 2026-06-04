«Выглядит смешно»: что может стоять за обвинениями Зеленского в адрес Запада о затягивании поставок ЗРК Patriot

Владимир Зеленский заявил, что ожидание передачи Украине комплексов Patriot затянулось. Он сообщил, что на сегодняшний день не проработаны даже юридические шаги. Ранее глава киевского режима написал письмо Дональду Трампу и конгрессу США с просьбой увеличить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Как отмечают эксперты, последние заявления и действия Зеленского по этому вопросу выглядят нелепо, и таким образом он пытается привлечь к себе внимание. При этом Киеву не стоит рассчитывать на наращивание оружейного импорта, уверены аналитики.
Владимир Зеленский пожаловался на затягивание западными странами поставок систем противовоздушной обороны Patriot и ракет к ним.
«У нас есть договорённость на самом высоком политическом уровне о приобретении Patriot, и эта договорённость ожидает реализации на финансовом, юридическом и техническом уровнях. Ожидание затянулось», — написал он в Telegram-канале.
Зеленский сообщил, что на сегодняшний день не проработаны даже юридические шаги по поставкам. При этом глава киевского режима хочет завершить все подготовительные этапы за неделю. В противном случае он анонсировал «серьёзные кадровые решения».
Ранее Зеленский заявил о нехватке боеприпасов для ПВО и невозможности «сбивать значительную часть ракет».
На прошлой неделе он направил письмо американскому лидеру Дональду Трампу и конгрессу США с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
«Ситуация сейчас такая: требует действовать оперативно, действовать результативно… Мы понимаем, что много глобального внимания сейчас (уделяется. — RT) войне в Иране… Чем скорее мы сможем обеспечить больше защиты от баллистики, тем скорее сможем сделать так, чтобы дипломатия сработала», — отметил Зеленский.
Это обращение в российском МИД назвали пустышкой с эффектом плацебо для украинцев. Письмо носит показушный характер, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Это нормальный эпистолярный жанр международных отношений: направить соответствующее послание, направить просьбу, оформить приглашение, призыв. Вопрос-то в том, что именно у Зеленского всё это носит абсолютно показушный характер. Мол, он находится в переписке не с кем-нибудь, а с президентом Соединённых Штатов», — сказала она в интервью РИА Новости.
ЗРК Patriot.
Gettyimages.ru.
© petesphotography.
Политический контекст.
Как отмечает британская газета The Guardian, нехватка у киевского режима ракет для ПВО Patriot создала критическую уязвимость для страны. Издание отмечает, что война США и Израиля против Ирана спровоцировала глобальную нехватку этих систем, которая уже серьёзно сказалась на украинском конфликте. По версии The Guardian, «доступ к программам Patriot давно является источником трений» между Киевом и Вашингтоном. По мнению профессора стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс Филлипса О’Брайена, текущая ситуация предоставляет российской стороне ещё больше возможностей, чтобы наносить удары по критической инфраструктуре Украины.
Ранее Зеленский попросил США предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем Patriot. Он заявил, что в Соединённых Штатах выпускают недостаточное количество боеприпасов, «что может привести к кризисам в различных регионах мира».
Как отмечает Myśl Polska, время в конфликте с Россией работает против Владимира Зеленского. В материале говорится, что пока Европа «потихоньку отказывается от поддержки украинцев и готовится за их спиной к переговорам с Москвой», США называют Зеленского главным препятствием для мира в Европе.
ВСУ.
Gettyimages.ru.
© Diego Herrera Carcedo/Anadolu.
«Никто делиться не готов».
Как отмечают эксперты, последние заявления и действия Зеленского по системам ПВО Patriot выглядят как истерика.
«Зеленский выглядит смешно, стараясь хоть как-то привлечь к себе внимание. Пытаясь удержать собственную власть, он питает иллюзию, что может повлиять на позицию и решения администрации США. И, вероятно, это могло бы получиться, будь в Белом доме демократы, но у республиканской команды Трампа есть осознание того, что поставка ракет Киеву приведёт к эскалации. Соединённые Штаты, судя по всему, списали Украину с повестки дня. И на фоне последних событий больше обязательств вооружать эту страну взяли на себя государства ЕС, у которых тоже значительные проблемы с поставкой вооружений Киеву», — заявил в комментарии RT доцент кафедры Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов.
По его словам, Зеленский написал письмо Трампу, чтобы достичь медийного эффекта.
«Практический результат при этом не настолько важен. Дефицит ЗРК Patriot и ракет к ним для Киева неприятен, ситуация становится критической. Задержка поставок вооружений усилит тревожность ВСУ на фронте. Но такой эффект может быть ненадолго отсрочен благодаря соответствующей информационной кампании Киева. При этом политика Украины в этой сфере предполагает, что публичным становится далеко не всё. А кадровые решения, которыми грозит глава киевского режима, предсказуемые, поскольку зачастую предполагают лишь перераспределение одних и тех же персоналий по разным местам», — подчеркнул Ежов.
Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с RT выразил уверенность, что апеллирование Зеленского к Западу относительно поставок ЗРК Patriot ни к чему не приведёт.
«США необходимо пополнить свои запасы ПВО на фоне вооружённого конфликта на Ближнем Востоке. На это уйдут годы, и Украина будет в самом конце списка стран, которым Вашингтон планирует передавать вооружения, даже за деньги европейских союзников. Поэтому никакие поставки ракет для ЗРК Patriot от Соединённых Штатов Украине в ближайшее время точно не грозят», — пояснил аналитик.
Схожего мнения придерживается военный эксперт Иван Коновалов. По его словам, не только на Украине, но и на Западе наблюдается дефицит ЗРК Patriot.
«Поэтому их просто, по сути, неоткуда взять, как бы Зеленский ни просил и к кому бы ни обращался. Ракеты же для Patriot нужны самим американцам с учётом ситуации на Ближнем Востоке. Так что при таком раскладе не совсем понятно, на что вообще рассчитывает Зеленский. В Европе ведь ЗРК Patriot тоже уже почти не осталось. А тем, что ещё есть, никто делиться не готов, всё это нужно и самим европейским странам, которые настроились на милитаризацию», — отметил аналитик в разговоре с RT.
Владимир Зеленский.
Gettyimages.ru.
© Danylo Antoniuk/Anadolu.
Коновалов подчеркнул, что дефицит ракет для Patriot критичен для ВСУ на поле боя.
«Поскольку у них в принципе противовоздушная оборона уже и так сильно прохудилась, запас ракет истощился, и это признаёт и Зеленский, и его окружение, и командование ПВО — речь идёт о критической ситуации, из которой киевскому режиму не выбраться», — заключил эксперт.