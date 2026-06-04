Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конгресс США одобрил рассмотрение проекта помощи Киеву и санкции против России

Палата представителей США проголосовала за вынесение на рассмотрение законопроекта об оказании помощи Украине и введении антироссийских санкций.

Палата представителей США проголосовала за вынесение на рассмотрение законопроекта об оказании помощи Украине и введении антироссийских санкций.

Это следует из трансляции C-SPAN.

За документ высказались 218 законодателей, против проголосовали 204. Инициатива предусматривает очередной пакет ограничительных мер.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что, несмотря на выдачу генлицензий на продажу российской нефти, политика сохранения санкций против России остаётся.

Также он отметил, что американский лидер Дональд Трамп, в отличие от предыдущей администрации, не считает диалог с Россией уступкой со стороны США.

По его словам, Соединённые Штаты должны сохранять двусторонние отношения с Россией.

Рубио также выразил мнение, что отношения Вашингтона и Москвы станут более дружелюбными после окончания конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше