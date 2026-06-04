Рубио: США на всех этапах оповещают союзников по НАТО о перемещении своих войск

Отвечая 3 июня на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США на вопрос о выводе 5 тыс. американских военных из Германии, Рубио заявил, что речь идет «лишь о возвращении к уровню 2022 года». «Они знали об этом, для них это не стало сюрпризом», — подчеркнул он.