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Рубио: США на всех этапах оповещают союзников по НАТО о перемещении своих войск

Госсекретарь Соединенных Штатов отметил, что членов альянса не должны удивлять или шокировать решения Вашингтона.

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вашингтонская администрация на всех этапах информирует союзников по НАТО о перемещении американских войск.

Отвечая 3 июня на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США на вопрос о выводе 5 тыс. американских военных из Германии, Рубио заявил, что речь идет «лишь о возвращении к уровню 2022 года». «Они знали об этом, для них это не стало сюрпризом», — подчеркнул он.

Кроме того, госсекретарь пояснил, что на фоне отмены запланированной отправки по ротации в Польшу 4 тыс. американских военных президент США Дональд Трамп заявил о переброске туда дополнительно 5 тыс. военнослужащих. По словам Рубио, глава Белого дома «хотел продемонстрировать прочность связей» с Варшавой.

«Могу вам сказать, что все, что мы делаем, не должно удивлять или шокировать наших союзников по НАТО. Мы информируем их на всех этапах», — подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

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