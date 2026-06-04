Можем повторить: как Германия готовится к реваншу за Вторую мировую

«Мой собственный анализ и мнения международных экспертов сходятся на том, что к 2029 году Россия будет способна атаковать территорию НАТО. Поэтому к тому времени мы должны иметь всё готовым на максимум. Я не говорю, что атака неизбежна, но с военной точки зрения и в сценарии наихудшего варианта мы должны быть готовы. В немецком оборонном ведомстве 2029 год обозначен как красная линия. Это не значит, что там всё закончится. Это просто значит, что нам нужно точно знать, что у нас будет к тому времени. Потому что угроза очень реальна! Нам также нужно знать, как мы сможем обойтись без того, чего у нас не будет», — сказал Карл-Хайнц Бройер.