Хабаровский губернатор назвал условие для проектирования моста на Сахалин

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Мост на Сахалин начнут проектировать, когда появится достаточное число игроков, способных заполнить его грузом, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
«Мы должны набрать сейчас большое количество игроков, которые будут работать над тем, чтобы этот мост был сразу заполнен грузом. Пока этого нет до конца… наша задача прилегающую к мосту инфраструктуру развить», — заявил Демешин.
Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины XX века. Проект тоннеля между островом и материком задумывался еще в 50-х годах прошлого столетия, но тогда реализовать его не удалось. В 2007 году вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь.
В августе 2021 года полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что правительство работает над экономическим обоснованием строительства моста на Сахалин, но принимать такое значимое для страны решение может только глава государства. В апреле 2026 года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости построить мост на Сахалин, несмотря на его высокую стоимость.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.