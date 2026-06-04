Хабаровский губернатор назвал условие для проектирования моста на Сахалин

В августе 2021 года полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что правительство работает над экономическим обоснованием строительства моста на Сахалин, но принимать такое значимое для страны решение может только глава государства. В апреле 2026 года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости построить мост на Сахалин, несмотря на его высокую стоимость.