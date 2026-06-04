Захарова: Россия готова продолжать начатые в Анкоридже переговоры с США

«Это, конечно, не могло не повлиять на ситуацию, которую они же заявили для себя как приоритетную, да и вообще даже изначально как легко разруливаемую. Они именно так это объясняют, что сейчас вовлечены полностью в ситуацию вокруг собственной же агрессии в отношении Ирана и вообще того, что там сейчас происходит», — добавила представитель МИД.