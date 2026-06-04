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СМИ: премьер Латвии выступил с необычным призывом из-за украинских БПЛА

LETA: премьер Латвии призвал граждан отдыхать в Латгалии, несмотря на ЧП с БПЛА.

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс предложил жителям страны ездить на отдых в Латгалию, столкнувшуюся с проблемами из-за инцидентов с украинскими БПЛА, передает агентство LETA.

«Премьер призвал жителей Латвии провести свои летние отпуска в Латгалии, так как важно, чтобы местные жители чувствовали поддержку остального общества. Кулбергс пообещал, что он со своей семьей, если летом выдастся свободный день, проведет его именно в Латгалии», — говорится в материале.

Кулбергс пожаловался, что инциденты с дронами создают огромные проблемы для туризма, фермерства, предпринимательства и других отраслей латвийской экономики.

По данным портала Apollo, премьер также призвал разработать план действий на случай объявления воздушной тревоги.

«Давайте поможем латышам там (в Латгалии. — Прим. ред)», — подытожил он.

С конца марта дроны не раз залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Москва сделала прибалтийским странам специальное предупреждение.

Служба внешней разведки России 19 мая сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам страны. Украина собирается запускать беспилотники с территории Прибалтийских стран для сокращения времени подлета.

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