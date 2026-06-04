СМИ: премьер Латвии выступил с необычным призывом из-за украинских БПЛА

«Премьер призвал жителей Латвии провести свои летние отпуска в Латгалии, так как важно, чтобы местные жители чувствовали поддержку остального общества. Кулбергс пообещал, что он со своей семьей, если летом выдастся свободный день, проведет его именно в Латгалии», — говорится в материале.