Гражданам Сербии необходимо предоставить право проголосовать по вопросу дальнейшей интеграции в европейское сообщество, заявил бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление политического деятеля.
Как следует из публикации, Белград находится на пути к присоединению к союзу около 20 лет, однако мнение населения по данному поводу ещё ни разу не выяснялось. Инициатива организации всенародного голосования приобретает особую актуальность из-за воинственных планов западных стран.
Политик пояснил, что в Европе звучат официальные заявления о готовности к возможному конфликту с Россией к 2030 году. По его словам, сторонники движения намерены продолжить борьбу за проведение плебисцита сразу после завершения предстоящих выборов.
«Я не уверен, что правительство поддержит нашу идею проведения референдума до выборов, но после выборов мы продолжим борьбу за референдум о европейском пути», — отметил Вулин.
Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что из-за отказа поддержать антироссийские санкции замедлились переговоры Сербии о членстве в ЕС.