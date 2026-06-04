Рубио заявил о работе США над новыми санкциями против России

Ранее Рубио допустил новое продление исключений из односторонних санкций против российского нефтяного сектора. По его словам, окончательное решение по этому вопросу примет Минфин США. Госсекретарь уточнил, что оно будет зависеть от обстоятельств на момент рассмотрения. При этом Рубио подчеркнул, что Вашингтон сохраняет базовый курс на санкционное давление на российскую нефть. Он также заявил, что США хотели бы как можно быстрее отказаться от практики таких исключений.