ЕС одобрил начало переговоров о вступлении Киева в блок, утверждает премьер

Ранее официальный старт переговоров в ЕС блокировала Венгрия, однако после поражения на выборах Виктора Орбана в Брюсселе заговорили о снятии возражений Будапешта. В среду венгерский премьер Петер Мадьяр заявил, что Венгрия готова будет согласиться на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, если та будет соблюдать план по восстановлению прав закарпатских венгров.