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ЕС одобрил начало переговоров о вступлении Киева в блок, утверждает премьер

Свириденко: ЕС одобрил начало переговоров о вступлении Киева в блок.

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко утверждает, что все страны ЕС одобрили открытие первого кластера переговорного процесса по вступлению Украины и Молдавии в блок.

Ранее официальный старт переговоров в ЕС блокировала Венгрия, однако после поражения на выборах Виктора Орбана в Брюсселе заговорили о снятии возражений Будапешта. В среду венгерский премьер Петер Мадьяр заявил, что Венгрия готова будет согласиться на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, если та будет соблюдать план по восстановлению прав закарпатских венгров.

«Замечательная новость: все государства-члены ЕС дали зеленый свет на открытие первого кластера в рамках переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией. Мы на шаг ближе к членству в ЕС», — написала Свириденко в соцсети Х.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.

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