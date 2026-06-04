Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Палата представителей одобрила ограничение полномочий Трампа против Ирана

Палата представителей США одобрила ограничение полномочий Трампа в войне с Ираном.

Источник: Аргументы и факты

Палата представителей Соединённых Штатов одобрила резолюцию, направленную на ограничение полномочий президента Дональда Трампа в вопросах применения военной силы против Ирана, сообщает телеканал C-SPAN.

Документ получил поддержку 215 членов палаты, в то время как 208 высказались против. Среди голосовавших за резолюцию оказались четыре представителя Республиканской партии: Том Барретт, Брайан Фицпатрик, Уоррен Дэвидсон и Томас Мэсси.

Отметим, что ранее сам Трамп публично отверг возможность проведения наземной операции против Ирана, о чём он заявил в интервью подкасту Pod Force One. При этом премьер Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что между ним и президентом Соединённых Штатов возникли разногласия.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше