Палата представителей одобрила ограничение полномочий Трампа против Ирана

Палата представителей Соединённых Штатов одобрила резолюцию, направленную на ограничение полномочий президента Дональда Трампа в вопросах применения военной силы против Ирана, сообщает телеканал C-SPAN.
Документ получил поддержку 215 членов палаты, в то время как 208 высказались против. Среди голосовавших за резолюцию оказались четыре представителя Республиканской партии: Том Барретт, Брайан Фицпатрик, Уоррен Дэвидсон и Томас Мэсси.
Отметим, что ранее сам Трамп публично отверг возможность проведения наземной операции против Ирана, о чём он заявил в интервью подкасту Pod Force One. При этом премьер Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что между ним и президентом Соединённых Штатов возникли разногласия.