Трамп опять ополчился на журналистов после неудобного вопроса о $1,8 млрд: вот как он обозвал телекомпанию CNN

Президент США Дональд Трамп снова резко высказался о ряде американских СМИ. Он сделал это во время беседы с журналистами в Овальном кабинете Белого дома в ответ на вопрос корреспондентки CNN Кейтлэн Коллинз о суддьбе фонда в размере $1,8 млрд. Деньги из указанного фонда предназначались для выплаты компенсаций сторонникам Трампа, которые предположительно стали жертвами политических репрессий при его предшественнике Байдене.