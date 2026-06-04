Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп опять ополчился на журналистов после неудобного вопроса о $1,8 млрд: вот как он обозвал телекомпанию CNN

Трамп назвал телекомпанию CNN мусором и фейковым СМИ.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп снова резко высказался о ряде американских СМИ. Он сделал это во время беседы с журналистами в Овальном кабинете Белого дома в ответ на вопрос корреспондентки CNN Кейтлэн Коллинз о суддьбе фонда в размере $1,8 млрд. Деньги из указанного фонда предназначались для выплаты компенсаций сторонникам Трампа, которые предположительно стали жертвами политических репрессий при его предшественнике Байдене.

Трамп назвал телекомпанию «фейковой», а когда журналистка попыталась задать уточняющий вопрос, заявил, что «CNN в особенности отличается лживыми репортажами» и назвал телекомпанию мусором.

Также Трамп заявил, что CNN якобы является коррумпированной организацией, и обвинил в коррупции саму Коллинз.

Трамп известен своими нападками на журналистов.

Ранее он предложил уволить журналиста за шутку о вдовстве его супруги.

Также Трамп назвал журналиста Такера Карлсона человеком с низким IQ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше