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СМИ: в Европе задумали новый план в отношении России

Bloomberg: союзники Украины обсуждают организацию переговоров Москвы и Киева.

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Партнеры Украины рассматривают возможности по организации переговоров между Москвой и Киевом, утверждает Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам источников, знакомых с ситуацией, представители трех крупнейших экономик Европы — Германии, Франции и Великобритании — обсуждали возможность проведения переговоров с участием обеих сторон», — говорится в материале.

Как пишет издание, такие инициативы возникли на фоне «зашедшей в тупик» стратегии посредничества США.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что СВО может закончиться «до конца суток», если Владимир Зеленский отдаст приказ ВСУ покинуть российскую территорию.

Владимир Путин признавал, что мирный процесс встал на паузу из-за вовлеченности Штатов в конфликт на Ближнем Востоке. Тем не менее, как заявляли в Кремле, это не означает, что контактов с США нет.

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