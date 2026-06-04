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Захарова: Москва следит за рассуждениями ЕС о возможном переговорщике

Москва не просто наблюдает за поиском Евросоюзом потенциального переговорщика, но и пытается расширить круг тех, кто поможет это сделать, заявила в интервью на ПМЭФ официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: RT на русском

Москва не просто наблюдает за поиском Евросоюзом потенциального переговорщика, но и пытается расширить круг тех, кто поможет это сделать, заявила в интервью на ПМЭФ официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом Захарова рассказала РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«О, да! Мы не просто следим, мы пытаемся расширить круг тех, кто поможет нам это сделать», — сказала дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз сам должен определить переговорщика с Россией по вопросу Украины.

По его словам, в Европе была и положительная реакция на заявление о кандидатуре экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера для переговоров с Москвой.

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