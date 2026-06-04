В Индонезии предупредили о возможном подорожании шоколада

Министерство торговли Индонезии сообщило, что базовая экспортная цена на какао-бобы в июне вырастет на 18,53% по сравнению с предыдущим периодом и составит 3511 долларов за тонну. Представитель ведомства Томми Андана в беседе с журналистами связал подорожание с закрытием Ормузского пролива, которое привело к росту затрат на логистику, страхование и топливо.