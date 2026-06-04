Вынесенный Конгрессом на голосование законопроект включает меры против России

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Законопроект, голосование по которому одобрила 3 июня Палата представителей Конгресса США, предусматривает ужесточение Вашингтоном санкций против российского нефтяного сектора, введение пошлин в размере 500% на поставки товаров из РФ, а также наращивание американской военной помощи Украине.
Нижняя палата американского законодательного органа ранее в этот же день одобрила вынесение на голосование упомянутого документа в обход спикера Палаты представителей Майка Джонсона (республиканец от штата Луизиана) и руководства профильных комитетов. Как ожидается, голосование по нему может пройти на этой неделе.
Законопроект предусматривает несколько мер, направленных на ужесточение американских санкций против РФ, а также на их сохранение в долгосрочной перспективе. В их числе рестрикции против первых лиц государства, военных, крупнейших банков России, компаний энергетического и горнорудного секторов. Многие из эти санкций сейчас уже действуют. Кроме того, согласно документу, американские власти должны ввести пошлины в размере 500% «на все товары и услуги, импортируемые из России в США», а также запрет на поставки любых нефтепродуктов, сырьем для которых была российская нефть.
В законопроект включили несколько мер по оказанию военной поддержки Украине и другим странам. В их числе внесение в оборонный бюджет США положения о выделении Киеву по $300 млн в 2026 году и в 2027, а также продление до 2028 года действия закона о ленд-лизе для Украины, предусматривавшего ее снабжение вооружениями и другой помощью по упрощенной процедуре. Кроме того, документ предусматривает возможность предоставления Украине и странам из числа союзников США по НАТО кредитов на военные нужды по упрощенной процедуре на сумму до $8 млрд в 2026 году, а также реализацию некоторых программ по укреплению военного потенциала стран Балтии.
Конгрессмены предлагают США содействовать страхованию судов, осуществляющих поставки на Украину и из нее, создать фонд содействия восстановлению страны и назначить в Госдепе координатора, который будет за это отвечать. Законопроект также предусматривает создание фонда, из которого финансировались бы программы по противодействию России в информационной сфере в интересах Украины.