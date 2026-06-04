Вынесенный Конгрессом на голосование законопроект включает меры против России

В законопроект включили несколько мер по оказанию военной поддержки Украине и другим странам. В их числе внесение в оборонный бюджет США положения о выделении Киеву по $300 млн в 2026 году и в 2027, а также продление до 2028 года действия закона о ленд-лизе для Украины, предусматривавшего ее снабжение вооружениями и другой помощью по упрощенной процедуре. Кроме того, документ предусматривает возможность предоставления Украине и странам из числа союзников США по НАТО кредитов на военные нужды по упрощенной процедуре на сумму до $8 млрд в 2026 году, а также реализацию некоторых программ по укреплению военного потенциала стран Балтии.