Депутат АдГ поблагодарил Дмитриева за встречу на ПМЭФ

Депутат также выразил признательность за возможность узнать о текущих усилиях по достижению мира на Украине. По его словам, публичные дискуссии часто строятся на предположениях, а не на прямом обмене мнениями. Фронмайер отметил, что, по его впечатлению, возможности для достижения мира существуют. Он считает, что их нужно изучать серьёзно и последовательно.