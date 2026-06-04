Bloomberg узнал, что риск тайной разработки Ираном ядерного оружия вырос

Риск тайной разработки Ираном ядерного оружия на данный момент выше, чем до нанесения США и Израилем ударов по республике летом 2025 года, пишет Bloomberg со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ, которые Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) непублично направило в мае представителям входящих в него стран.
Прежде МАГАТЭ еженедельно проверяло иранские запасы урана, пригодного для создания бомб, однако теперь этот проверки невозможны и агентство неспособно сделать никаких выводов о происходящем с материалом. Как отмечает Bloomberg, война США и Иран создала новые «ядерные дилеммы», с которыми раньше не приходилось иметь дела.
«Это вызывает опасения по поводу распространения ядерного оружия, поскольку этот ядерный материал, который агентство не смогло подтвердить, включает в себя большое количество высокообогащенного урана», — подчеркивается в документе.
МАГАТЭ также предупредило, что, даже если будет достигнуто долгосрочное перемирие, путь к прочному ядерному соглашению остается долгим, сложным и уязвимым для срыва.
Кроме того, источники Bloomberg выразили обеспокоенность по поводу неспособности США привлечь МАГАТЭ к последним раундам переговоров, так как отсутствие агентства в качестве стороны соглашения может создать новые риски и породить нереалистичные ожидания.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что аятолла Ирана Моджтаба Хаменеи участвует в текущих переговорах с Вашингтоном. По его словам, Тегеран согласился с тем, что «не будет обладать ядерным оружием».
30 мая гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Казахстан выразил готовность принять на хранение запасы иранского обогащенного урана, если США и Иран достигнут соглашения по ядерной программе Тегерана.
После начала операции США и Израиля против Ирана Тегеран перекрыл Ормузский пролив. Когда американо-иранские переговоры в Исламабаде провалились, Трамп 13 апреля объявил о блокаде иранских портов. В конце мая он объявил о снятии блокады на фоне готовящегося мирного соглашения с Тегераном.
23 мая президент США завил, что «обсуждаются заключительные аспекты и детали» соглашения. При этом менее чем через сутки он призвал не торопиться со сделкой, а позднее сказал, что «никто ее не видел и не знает, что это такое».
Накануне Трамп сообщил телеканалу ABC News, что договоренность с Ираном о прекращении огня может быть достигнута «в течение следующей недели». В тот же день иранское агентство Tasnim сообщило, что Иран через посредников приостановил переговоры в знак протеста против действий Израиля в Ливане.
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