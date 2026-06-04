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Захарова высказалась о послании Зеленского Трампу о нехватке ПВО

Захарова сравнила послание Зеленского Трампу с письмом «на деревню дедушке».

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ сравнила письмо Владимира Зеленского американскому президенту Дональду Трампу о нехватке ПВО с письмом «на деревню дедушке».

Ранее Зеленский написал письмо Трампу и американскому конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.

«Есть такое у нас выражение, которое пришло из народной мудрости — “бумага все стерпит”. И, помимо всего прочего, есть еще одно выражение — “на деревню дедушке”, — сказала Захарова, отвечая на вопрос о письме.

Она добавила, что письмо Зеленского — не про реальность и не про заботу о своем народе.

В рассказе Антона Чехова «Ванька» девятилетний мальчик пишет письмо, жалуясь на плохое обращение, своему дедушке, который живет в деревне. Фраза «на деревню дедушке», которой мальчик обозначает адрес получателя письма, стала в русском языке синонимом сообщения без точного адреса, отправленного неизвестно куда.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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