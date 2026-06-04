МККК посетил Старобельск для оценки последствий ударов по колледжу

«Наша команда посетила Старобельск, потому что присутствие, выслушивание и непосредственное наблюдение за тем, что переживают люди, — это часть нашей работы. Мы приехали, чтобы увидеть гуманитарные последствия ударов и, прежде всего, быть с пострадавшими, услышать их истории, признать их боль и опасения», — сообщили в пресс-службе организации.