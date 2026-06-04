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МККК посетил Старобельск для оценки последствий ударов по колледжу

МККК посетил Старобельск для оценки гуманитарных последствий ударов по колледжу.

ЖЕНЕВА, 4 июн — РИА Новости. Представители Международного комитета Красного креста (МККК) посетили Старобельск для оценки гуманитарных последствий ударов по педагогическому колледжу, сообщили РИА Новости в организации.

Во вторник делегация МККК совместно с региональным «Обществом Красного Креста» в ЛНР и послом по особым поручениям МИД РФ Родионом Мирошником посетила место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.

«Наша команда посетила Старобельск, потому что присутствие, выслушивание и непосредственное наблюдение за тем, что переживают люди, — это часть нашей работы. Мы приехали, чтобы увидеть гуманитарные последствия ударов и, прежде всего, быть с пострадавшими, услышать их истории, признать их боль и опасения», — сообщили в пресс-службе организации.

В МККК выразили соболезнования семьям погибших, отметив, что «жизнь каждого мирного гражданина, потерянная в этом конфликте, — это трагедия».

Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.

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