Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев заявил, что изоляционизм подрывает экономику Германии

Дмитриев: изоляционизм подрывает экономику Германии и ее энергобезопасность.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне поездки политиков оппозиционной партии ФРГ «Альтернатива для Германии» (АдГ) в РФ заявил, что изоляционизм подрывает немецкую экономику и энергобезопасность, и немцы это видят.

Ранее депутат бундестага от АдГ Маркус Фронмайер сообщил, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Недальновидные, изоляционистские установки нынешнего немецкого правительства подрывают экономику Германии, ее энергетическую безопасность… Немцы — и многие другие — ясно это видят, несмотря на усилия признанных СМИ», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.

Так Дмитриев отреагировал на публикацию немецких СМИ, в которой говорится о том, что немецкое правительство осудило поездку депутатов АдГ на ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше