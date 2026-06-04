Рютте не дал ответить Зеленскому на вопрос журналистов

На пресс-конференции, прошедшей в Киеве с участием генсекретаря НАТО Марка Рютте и Владимира Зеленского, возникла ситуация, когда глава альянса не дал последнему возможности ответить на вопрос журналиста.
В ходе трансляции представитель Bloomberg обратился к Зеленскому с вопросом о ходе переговоров с американским президентом Дональдом Трампом относительно поставок комплексов Patriot. Однако генсек НАТО прервал журналиста, взяв на себя роль защитника интересов США, не позволив Зеленскому выразить свою позицию.
«Позвольте мне начать, поскольку я считаю необходимым выступить в защиту Соединенных Штатов. Я уверен, что они делают все возможное для предоставления ракетных комплексов Patriot Украине, и у меня есть все основания полагать, что это именно так», — заявил Рютте.
В результате Зеленский не смог высказать собственное мнение по данному вопросу, поскольку генсек не дал ему возможности вставить ни слова.