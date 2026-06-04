Рютте не дал ответить Зеленскому на вопрос журналистов

«Позвольте мне начать, поскольку я считаю необходимым выступить в защиту Соединенных Штатов. Я уверен, что они делают все возможное для предоставления ракетных комплексов Patriot Украине, и у меня есть все основания полагать, что это именно так», — заявил Рютте.