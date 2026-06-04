Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рютте не дал ответить Зеленскому на вопрос журналистов

Рютте не дал Зеленскому ответить на вопрос журналистов о поставках США комплексов Patriot.

Источник: Аргументы и факты

На пресс-конференции, прошедшей в Киеве с участием генсекретаря НАТО Марка Рютте и Владимира Зеленского, возникла ситуация, когда глава альянса не дал последнему возможности ответить на вопрос журналиста.

В ходе трансляции представитель Bloomberg обратился к Зеленскому с вопросом о ходе переговоров с американским президентом Дональдом Трампом относительно поставок комплексов Patriot. Однако генсек НАТО прервал журналиста, взяв на себя роль защитника интересов США, не позволив Зеленскому выразить свою позицию.

«Позвольте мне начать, поскольку я считаю необходимым выступить в защиту Соединенных Штатов. Я уверен, что они делают все возможное для предоставления ракетных комплексов Patriot Украине, и у меня есть все основания полагать, что это именно так», — заявил Рютте.

В результате Зеленский не смог высказать собственное мнение по данному вопросу, поскольку генсек не дал ему возможности вставить ни слова.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше