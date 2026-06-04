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Бессент: США не выпустят купюру в $250 с портретом Трампа без одобрения Конгресса

Министр финансов Соединенных Штатов заявил, что вашингтонская администрация будет соблюдать закон.

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Вашингтонская администрация не станет добиваться введения в оборот купюры номиналом $250 с портретом действующего президента США Дональда Трампа, если Конгресс не поддержит этот шаг. Об этом 3 июня заявил министр финансов страны Скотт Бессент.

«Конечно», — ответил он на вопрос о том, откажется ли администрация от этого плана, если в Конгрессе не одобрят соответствующий законопроект. «Мы будем соблюдать закон», — заверил министр на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса США.

Бессент в конце мая подтвердил, что его ведомство разрабатывает дизайн упомянутой купюры. Как он тогда отметил, для ее введения в оборот требуется изменение законодательства. Министр также констатировал, что «сейчас на американской валюте не может быть изображен ни один ныне живущий человек». Он добавил, что в Палате представителей Конгресса США находится на рассмотрении законопроект, изменяющий это требование.

Как сообщила ранее газета The Washington Post, Минфин США продвигает идею создания купюры в $250 с изображением действующего президента. Если это произойдет, Трамп станет первым за 150 лет человеком, при жизни попавшим на долларовую банкноту.

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