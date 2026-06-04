Бессент: США не выпустят купюру в $250 с портретом Трампа без одобрения Конгресса

Бессент в конце мая подтвердил, что его ведомство разрабатывает дизайн упомянутой купюры. Как он тогда отметил, для ее введения в оборот требуется изменение законодательства. Министр также констатировал, что «сейчас на американской валюте не может быть изображен ни один ныне живущий человек». Он добавил, что в Палате представителей Конгресса США находится на рассмотрении законопроект, изменяющий это требование.