Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артюхин: первый бюджетный платёж в цифровых рублях будет проведён до конца года

Первый бюджетный платёж в цифровых рублях может быть проведён до конца 2026 года, сообщил глава казначейства Роман Артюхин.

Источник: RT на русском

Первый бюджетный платёж в цифровых рублях может быть проведён до конца 2026 года, сообщил глава казначейства Роман Артюхин.

Об этом Артюхин рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, в прошлом году уже прошёл эксперимент. Сейчас министерства и ведомства рассматривают платежи, которые хотели бы осуществлять. При этом в текущем году выплат из бюджетов в цифровых рублях ещё не проводилось, хотя поступления в бюджет уже были.

«Я думаю, мы порадуем, наверное, до конца года такими платежами. Над этим работаем», — сказал Артюхин.

Он также напомнил, что принят закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. Документ дополняет Бюджетный кодекс понятием «счёт цифрового рубля Федерального казначейства» и устанавливает особенности его использования. Такой счёт открывается Банком России и будет обслуживаться бесплатно.

Ранее экономист Максим Чирков заявил, что запуск кредитов в цифровых рублях может стать технологическим преимуществом для финансовой системы, но сам по себе не изменит сути российской валюты.