Артюхин: первый бюджетный платёж в цифровых рублях будет проведён до конца года

Первый бюджетный платёж в цифровых рублях может быть проведён до конца 2026 года, сообщил глава казначейства Роман Артюхин.
Об этом Артюхин рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.
По его словам, в прошлом году уже прошёл эксперимент. Сейчас министерства и ведомства рассматривают платежи, которые хотели бы осуществлять. При этом в текущем году выплат из бюджетов в цифровых рублях ещё не проводилось, хотя поступления в бюджет уже были.
«Я думаю, мы порадуем, наверное, до конца года такими платежами. Над этим работаем», — сказал Артюхин.
Он также напомнил, что принят закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. Документ дополняет Бюджетный кодекс понятием «счёт цифрового рубля Федерального казначейства» и устанавливает особенности его использования. Такой счёт открывается Банком России и будет обслуживаться бесплатно.
Ранее экономист Максим Чирков заявил, что запуск кредитов в цифровых рублях может стать технологическим преимуществом для финансовой системы, но сам по себе не изменит сути российской валюты.