Артюхин: первый бюджетный платёж в цифровых рублях будет проведён до конца года

По его словам, в прошлом году уже прошёл эксперимент. Сейчас министерства и ведомства рассматривают платежи, которые хотели бы осуществлять. При этом в текущем году выплат из бюджетов в цифровых рублях ещё не проводилось, хотя поступления в бюджет уже были.