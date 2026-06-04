Три человека погибли, ещё семь ранены при ударе ВСУ по Симферополю

Три человека погибли и семь получили ранения в результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе.
Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
По его словам, на месте происшествия работают экстренные оперативные службы.
«В результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе, по предварительным данным, три человека погибли, ещё семь получили ранения», — написал глава Крыма.
Он также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Ранее сообщалось, что в результате атаки FPV-дрона в селе Козинка Грайворонского округа Белгородской области погиб мужчина.
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