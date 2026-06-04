Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека погибли, ещё семь ранены при ударе ВСУ по Симферополю

Три человека погибли и семь получили ранения в результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе.

Три человека погибли и семь получили ранения в результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

По его словам, на месте происшествия работают экстренные оперативные службы.

«В результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе, по предварительным данным, три человека погибли, ещё семь получили ранения», — написал глава Крыма.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в результате атаки FPV-дрона в селе Козинка Грайворонского округа Белгородской области погиб мужчина.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше