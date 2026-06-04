МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Стоимость биткоина опустилась ниже 65 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance стоимость биткоина в ночь на четверг опускалась до 64,7 тысячи долларов.
Стоимость биткоина опустилась до 64,7 тысяч долларов.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Стоимость биткоина опустилась ниже 65 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance стоимость биткоина в ночь на четверг опускалась до 64,7 тысячи долларов.