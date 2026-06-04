Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоимость биткоина опустилась ниже $65 тысяч

Стоимость биткоина опустилась до 64,7 тысяч долларов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Стоимость биткоина опустилась ниже 65 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance стоимость биткоина в ночь на четверг опускалась до 64,7 тысячи долларов.