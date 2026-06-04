Евросоюз официально готовится к первому раунду переговоров с Украиной и Молдавией

В ведомстве заявили о намерении завершить обсуждение данного вопроса в Совете Евросоюза в ближайшие дни. Как уточняется, переговоры могут стартовать 15 июня на конференции по расширению Союза в Люксембурге. Отмечается, что это не гарантирует положительного решения по приему новых государств в Союз и не ускоряет процесс их вступления.