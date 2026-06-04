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Евросоюз официально готовится к первому раунду переговоров с Украиной и Молдавией

Кипрское председательство Совета ЕС объявило о начале подготовки к переговорам о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Первый раунд может состояться 15 июня в Люксембурге.

Источник: РИА "Новости"

Кипрское председательство Совета ЕС сообщило о начале официальной подготовки к переговорам о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз.

«Кипрское председательство сегодня инициировало подготовку к официальному открытию первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии [в Евросоюз]», — сказано в сообщении в соцсети X.

В ведомстве заявили о намерении завершить обсуждение данного вопроса в Совете Евросоюза в ближайшие дни. Как уточняется, переговоры могут стартовать 15 июня на конференции по расширению Союза в Люксембурге. Отмечается, что это не гарантирует положительного решения по приему новых государств в Союз и не ускоряет процесс их вступления.

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