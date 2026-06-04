Израиль и Ливан договорились о прекращении огня

Четвертая встреча на высоком уровне между представителями Израиля и Ливана прошла 2 и 3 июня.
«По итогам переговоров под руководством США Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня. Перемирие зависит от полного прекращения огня со стороны “Хезболлах” и вывода всех ее боевиков из сектора к югу от реки Литани», — говорится в документе, опубликованном госдепом США.
Стороны также договорились оперативно приступить к созданию отдельных зон, которые будут контролироваться исключительно ливанскими вооруженными силами. Кроме того, с 22 июня будет возобновлен политический и военный диалог при посредничестве США с целью достижения всеобъемлющего соглашения.
Участники переговоров осудили иранские удары по соседним странам и якобы дестабилизирующую активность Тегерана в регионе.
Ранее посольство Ливана в Вашингтоне сообщало, что ливанское движение «Хезболлах» согласилось на американское предложение о взаимном прекращении атак с Израилем. Согласно заявлению дипмиссии, израильская сторона должна прекратить удары по южному пригороду Бейрута, а движение -—оздержаться от атак по территории еврейского государства.
«Хезболлах» начало ракетные и беспилотные атаки по Израилю 2 марта на фоне агрессии США и Израиля против Ирана. ЦАХАЛ в ответ нанесла масштабные авиаудары по объектам движения в южном пригороде Бейрута, на юге и востоке Ливана, а также начала наземную операцию на юге страны, заявив о новой военной кампании против шиитского сопротивления.
По результатам переговоров в Вашингтоне 16 апреля стороны уже договаривались о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. «Хезболлах» в ответ проводит боевые операции против израильских сил.