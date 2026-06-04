Израиль и Ливан договорились о прекращении огня

«Хезболлах» начало ракетные и беспилотные атаки по Израилю 2 марта на фоне агрессии США и Израиля против Ирана. ЦАХАЛ в ответ нанесла масштабные авиаудары по объектам движения в южном пригороде Бейрута, на юге и востоке Ливана, а также начала наземную операцию на юге страны, заявив о новой военной кампании против шиитского сопротивления.