Рубио: США работают над новыми санкциями в отношении России

«Управление юрисконсульта Белого дома на межведомственном уровне работает с офисом сенатора (Линдси, — “Ъ”) Грэма над деталями законопроекта, давая обратную связь по тем положениям, которые были бы для нас приемлемы. Президент обозначил и дал на это свое согласие», — сказал господин Рубио на слушаниях в Сенате.