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Рубио: США работают над новыми санкциями в отношении России

Администрация президента США работает над законопроектом Сената о новых санкциях в отношении России, сообщил госсекретарь Марко Рубио.

Администрация президента США работает над законопроектом Сената о новых санкциях в отношении России, сообщил госсекретарь Марко Рубио.

«Управление юрисконсульта Белого дома на межведомственном уровне работает с офисом сенатора (Линдси, — “Ъ”) Грэма над деталями законопроекта, давая обратную связь по тем положениям, которые были бы для нас приемлемы. Президент обозначил и дал на это свое согласие», — сказал господин Рубио на слушаниях в Сенате.

Как уточнил госсекретарь, законопроект о санкциях находится на уровне согласования формулировок. Он добавил, что поддерживает использование новых инструментов санкционного давления на Россию.

Линдси Грэм сообщил, что Сенат «очень близок» к принятию законопроекта, который даст возможность президенту США Дональду Трампу ввести санкции в отношении России. По его словам, документ имеет «огромную поддержку» как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев.

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