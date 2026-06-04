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Более 20 БПЛА сбиты в Севастополе, пострадавших нет

Более 20 беспилотников уничтожено в Севастополе в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана.

Более 20 беспилотников уничтожено в Севастополе в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана.

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он уточнил, что система ПВО и мобильные группы сбили свыше 20 дронов. Основной удар пришёлся на Северную сторону, Стрелецкую бухту и Инкерман.

В результате падения обломков есть незначительные повреждения. Осколки упали на территории одного из садовых товариществ на Северной стороне, а в селе Фруктовое зафиксировано повреждение фасада частного дома.

По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что три человека погибли и семь получили ранения в результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе.

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