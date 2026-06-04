Более 20 БПЛА сбиты в Севастополе, пострадавших нет

Более 20 беспилотников уничтожено в Севастополе в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана.
Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он уточнил, что система ПВО и мобильные группы сбили свыше 20 дронов. Основной удар пришёлся на Северную сторону, Стрелецкую бухту и Инкерман.
В результате падения обломков есть незначительные повреждения. Осколки упали на территории одного из садовых товариществ на Северной стороне, а в селе Фруктовое зафиксировано повреждение фасада частного дома.
По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что три человека погибли и семь получили ранения в результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе.