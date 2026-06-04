Конгрессвумен Луна: США диалогом с РФ смогут помочь урегулированию на Украине

«Я хочу быть первой, кто поздравит госсекретаря США Марко Рубио с достижением соглашения о мире между Россией и Украиной. Хотя это еще не произошло, администрация сможет добиться этого путем зрелой дипломатии и поддержания диалога с Россией. Любой, кто считает, что отказ от переговоров с Россией является наилучшим путем к прекращению войны, ошибается», — написала она в X.