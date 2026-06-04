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Конгрессвумен Луна: США диалогом с РФ смогут помочь урегулированию на Украине

Член Палаты представителей отметила, что любой, кто считает отказ от переговоров с Россией лучшим решением, ошибается.

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Вашингтонская администрация сможет содействовать урегулированию конфликта на Украине путем дипломатического взаимодействия и поддержания контактов с Россией. Уверенность в этом выразила 3 июня член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида).

«Я хочу быть первой, кто поздравит госсекретаря США Марко Рубио с достижением соглашения о мире между Россией и Украиной. Хотя это еще не произошло, администрация сможет добиться этого путем зрелой дипломатии и поддержания диалога с Россией. Любой, кто считает, что отказ от переговоров с Россией является наилучшим путем к прекращению войны, ошибается», — написала она в X.

Луна ранее на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США задала Рубио вопрос о контактах с РФ. Он в ответ подчеркнул, что считает свои переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым актом «зрелой дипломатии». Руководитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что США «должны как минимум поддерживать отношения и вести диалог с россиянами».

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