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Суд продлил предварительный арест экс-президента Боливии Арсе на пять месяцев

Генпрокуратура обосновала необходимость продления сложностью проводимого расследования, сообщила газета El Deber.

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июня. /ТАСС/. Боливийский суд постановил продлить на пять месяцев предварительный арест бывшему президенту страны Луису Арсе, находящемуся под следствием по подозрению в коррупции. Об этом сообщила газета El Deber со ссылкой на адвоката экс-главы государства.

Генпрокуратура обосновала необходимость продления ареста сложностью проводимого расследования. Кроме того, сторона обвинения утверждает, что процессуальным действиям помешали антиправительственные протесты, сопровождающиеся перекрытием дорог.

Сам Арсе на заседании, которое проводилось в онлайн-формате, вновь потребовал справедливого судебного процесса.

Арсе занимал пост президента Боливии с 8 ноября 2020 года по 8 ноября 2025 года. В декабре 2025 года он был задержан как подозреваемый по делу о коррупции в Фонде развития коренных народов. Расследуемые события произошли в период, когда он занимал должность министра экономики при экс-президенте (2006−2019) Эво Моралесе. Арсе отрицает свою вину и считает свое дело политическим.