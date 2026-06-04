Суд продлил предварительный арест экс-президента Боливии Арсе на пять месяцев

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июня. /ТАСС/. Боливийский суд постановил продлить на пять месяцев предварительный арест бывшему президенту страны Луису Арсе, находящемуся под следствием по подозрению в коррупции. Об этом сообщила газета El Deber со ссылкой на адвоката экс-главы государства.
Генпрокуратура обосновала необходимость продления ареста сложностью проводимого расследования. Кроме того, сторона обвинения утверждает, что процессуальным действиям помешали антиправительственные протесты, сопровождающиеся перекрытием дорог.
Сам Арсе на заседании, которое проводилось в онлайн-формате, вновь потребовал справедливого судебного процесса.
Арсе занимал пост президента Боливии с 8 ноября 2020 года по 8 ноября 2025 года. В декабре 2025 года он был задержан как подозреваемый по делу о коррупции в Фонде развития коренных народов. Расследуемые события произошли в период, когда он занимал должность министра экономики при экс-президенте (2006−2019) Эво Моралесе. Арсе отрицает свою вину и считает свое дело политическим.