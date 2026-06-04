МККК оценил гуманитарные последствия удара по колледжу в Старобельске

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили Старобельск для оценки гуманитарных последствий атаки на педагогический колледж.
Об этом РИА Новости проинформировали в пресс-службе МККК.
Во вторник, 2 июня, делегация комитета совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и послом по особым поручениям МИД России Родионом Мирошником побывала на месте удара.
«Наша команда посетила Старобельск, потому что присутствие, выслушивание и непосредственное наблюдение за тем, что переживают люди, — это часть нашей работы. Мы приехали, чтобы увидеть гуманитарные последствия ударов и, прежде всего, быть с пострадавшими, услышать их истории, признать их боль и опасения», — заявили в организации.
В МККК выразили соболезнования семьям погибших и подчеркнули, что «жизнь каждого мирного гражданина, потерянная в этом конфликте, — это трагедия».
Ранее представители СМИ из 19 стран осмотрели разрушенные здания общежития и колледжа в Старобельске. Также им показали обломки украинских дронов и стихийный мемориал жертвам.