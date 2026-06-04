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МККК оценил гуманитарные последствия удара по колледжу в Старобельске

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили Старобельск для оценки гуманитарных последствий атаки на педагогический колледж.

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили Старобельск для оценки гуманитарных последствий атаки на педагогический колледж.

Об этом РИА Новости проинформировали в пресс-службе МККК.

Во вторник, 2 июня, делегация комитета совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и послом по особым поручениям МИД России Родионом Мирошником побывала на месте удара.

«Наша команда посетила Старобельск, потому что присутствие, выслушивание и непосредственное наблюдение за тем, что переживают люди, — это часть нашей работы. Мы приехали, чтобы увидеть гуманитарные последствия ударов и, прежде всего, быть с пострадавшими, услышать их истории, признать их боль и опасения», — заявили в организации.

В МККК выразили соболезнования семьям погибших и подчеркнули, что «жизнь каждого мирного гражданина, потерянная в этом конфликте, — это трагедия».

Ранее представители СМИ из 19 стран осмотрели разрушенные здания общежития и колледжа в Старобельске. Также им показали обломки украинских дронов и стихийный мемориал жертвам.

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