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Вулин хочет провести в Сербии референдум о вступлении в ЕС

Вулин: Сербии нужен референдум о целесообразности вступления в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

В Сербии может быть проведён референдум о целесообразности вступления в ЕС. Предположительно, это произойдёт после предстоящих выборов. Такое мнение высказал бывший сербский вице-премьер, основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин.

«Мы около 20 лет на пути в ЕС и нас никто никогда не спросил, действительно ли мы хотим быть частью ЕС, особенно такого. Хотим ли мы бы частью Евросоюза, который рассматривает к 2030 году нападение на Россию», — сказал Вулин РИА Новости, подчеркнув, что его партия продолжит борьбу за проведение референдума после выборов.

Ранее Вулин отмечал, что Европейский союз может вовлечь Сербию в конфликт против России, задействовав армию и оборонную промышленность страны.

Накануне политик заверил, что сербское правительство вряд ли когда-либо введет визовый режим с Россией или какие-либо антироссийские санкции.

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