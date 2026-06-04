Вулин хочет провести в Сербии референдум о вступлении в ЕС

«Мы около 20 лет на пути в ЕС и нас никто никогда не спросил, действительно ли мы хотим быть частью ЕС, особенно такого. Хотим ли мы бы частью Евросоюза, который рассматривает к 2030 году нападение на Россию», — сказал Вулин РИА Новости, подчеркнув, что его партия продолжит борьбу за проведение референдума после выборов.