Израиль и Ливан договорились о прекращении огня при посредничестве США

Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня в ходе переговоров, состоявшихся при посредничестве Соединённых Штатов, говорится в совместном заявлении по итогам встречи, опубликованном госдепом.
Об этом сообщается в документе, распространённом госдепартаментом США. Четвёртая встреча на высоком уровне прошла 2 и 3 июня.
Достигнутое перемирие напрямую зависит от полного прекращения огня со стороны «Хезболлы» и вывода её сил из сектора к югу от реки Литани.
Стороны также условились оперативно приступить к созданию отдельных зон, которые будут контролироваться исключительно ливанскими вооружёнными силами.
Политический и силовой треки планируется возобновить в неделю с 22 июня для достижения всеобъемлющего соглашения. Вашингтон продолжит содействовать коммуникации между сторонами в промежуточный период.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Израиль и движение «Хезболла» после эскалации прекратят огонь навсегда.