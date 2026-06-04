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Израиль и Ливан договорились о прекращении огня при посредничестве США

Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня в ходе переговоров, состоявшихся при посредничестве Соединённых Штатов, говорится в совместном заявлении по итогам встречи, опубликованном госдепом.

Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня в ходе переговоров, состоявшихся при посредничестве Соединённых Штатов, говорится в совместном заявлении по итогам встречи, опубликованном госдепом.

Об этом сообщается в документе, распространённом госдепартаментом США. Четвёртая встреча на высоком уровне прошла 2 и 3 июня.

Достигнутое перемирие напрямую зависит от полного прекращения огня со стороны «Хезболлы» и вывода её сил из сектора к югу от реки Литани.

Стороны также условились оперативно приступить к созданию отдельных зон, которые будут контролироваться исключительно ливанскими вооружёнными силами.

Политический и силовой треки планируется возобновить в неделю с 22 июня для достижения всеобъемлющего соглашения. Вашингтон продолжит содействовать коммуникации между сторонами в промежуточный период.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Израиль и движение «Хезболла» после эскалации прекратят огонь навсегда.

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