МАГАТЭ оценило риск создания ядерного оружия Ираном после атак США

Ранее МАГАТЭ проводило еженедельные проверки иранских запасов урана, пригодного для создания бомб. В настоящее время, как указывается в статье, такие проверки невозможны, и агентство лишено возможности делать выводы о состоянии данного материала. Bloomberg отмечает, что война между США и Ираном породила новые «ядерные дилеммы», не имеющие аналогов в прошлом.