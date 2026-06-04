МАГАТЭ оценило риск создания ядерного оружия Ираном после атак США

Как сообщает агентство, в его распоряжении имеется документ, который Международное агентство по атомной энергии в мае направило в непубличном порядке представителям стран-участниц.
Ранее МАГАТЭ проводило еженедельные проверки иранских запасов урана, пригодного для создания бомб. В настоящее время, как указывается в статье, такие проверки невозможны, и агентство лишено возможности делать выводы о состоянии данного материала. Bloomberg отмечает, что война между США и Ираном породила новые «ядерные дилеммы», не имеющие аналогов в прошлом.
В документе подчеркивается, что есть опасения по поводу распространения ядерного оружия, поскольку этот ядерный материал, который агентство не смогло подтвердить, включает в себя большое количество высокообогащенного урана.
МАГАТЭ также предупредило, что даже в случае достижения долгосрочного перемирия процесс заключения прочного ядерного соглашения останется продолжительным, сложным и подверженным риску срыва.
Кроме того, источники агентства выразили обеспокоенность тем, что США не смогли привлечь МАГАТЭ к участию в последних раундах переговоров. По их мнению, отсутствие организации в качестве стороны соглашения способно создать новые риски и породить нереалистичные ожидания.
Ранее президент США заявлял, что аятолла Моджтаба Хаменеи участвует в переговорах с Вашингтоном. По словам Трампа, Тегеран согласился с тем, что «не будет обладать ядерным оружием».