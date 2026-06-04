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Литва ведет переговоры с США о размещении ядерного оружия

Каунас: Литва ведет переговоры с США о размещении ядерного арсенала на территории республики.

Источник: Аргументы и факты

Литовские официальные лица ведут активные переговоры с представителями Соединенных Штатов о возможности размещения американского ядерного оружия на территории страны, сообщил министр обороны Литвы Робертас Каунас, пишет издание Politico.

Каунас подчеркнул, что переговоры продолжаются, и Литва осознает важность активного участия в этих обсуждениях.

На данный момент конституция Литвы запрещает размещение ядерного оружия на своей территории. Однако президент Гитанас Науседа ранее заявил о готовности инициировать поправки, чтобы обойти этот запрет в свете растущих угроз нацбезопасности.

Как отмечает Politico, эти переговоры проходят на фоне общего сокращения американского военного присутствия в Европе, что вызывает обеспокоенность среди стран-членов НАТО относительно их безопасности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла планы Литвы создать минное поле на границе с РФ.

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