Литовские официальные лица ведут активные переговоры с представителями Соединенных Штатов о возможности размещения американского ядерного оружия на территории страны, сообщил министр обороны Литвы Робертас Каунас, пишет издание Politico.
Каунас подчеркнул, что переговоры продолжаются, и Литва осознает важность активного участия в этих обсуждениях.
На данный момент конституция Литвы запрещает размещение ядерного оружия на своей территории. Однако президент Гитанас Науседа ранее заявил о готовности инициировать поправки, чтобы обойти этот запрет в свете растущих угроз нацбезопасности.
Как отмечает Politico, эти переговоры проходят на фоне общего сокращения американского военного присутствия в Европе, что вызывает обеспокоенность среди стран-членов НАТО относительно их безопасности.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла планы Литвы создать минное поле на границе с РФ.