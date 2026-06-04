Трамп пообещал приехать на саммит G7 сразу после боя UFC возле Белого дома

«Я поеду на G7 во Франции сразу после того, как пройдет один из самых зрелищных вечеров в американской истории — бои чемпионата мира UFC на южной лужайке Белого дома», — написал господин Трамп в соцсети Truth Social.
По словам президента США, хотя в Белом доме уже и проходили «бои более низкого уровня», величайшие бойцы мира «даже не думали» о таком.
Саммит лидеров стран G7 пройдет с 15 по 17 июня. Дата проведения боя UFC возле Белого дома неизвестна. Дональд Трамп уточнял, что поединок будет приурочен 250-й годовщине принятия Декларации независимости США, которая отмечается в 2026 году.
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